Il “sesso tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi”, la notizia che non c’è

Con la stessa modalità dell’addio di Selvaggia Lucarelli a Max Giusti (in questo articolo), ecco spuntare presunti scoop che riguarderebbero il sesso tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

Il conduttore, giornalista e sceneggiatore Maurizio Costanzo ha fatto il suo ultimo viaggio lunedì 27 febbraio di fronte a una folla di vip in piazza del Popolo a Roma, presso la chiesa degli Artisti, e sin dalle prime notizie sulla sua morte sono comparse tante speculazioni.

In primis sull’identità del ragazzo che ha chiesto un selfie a Maria De Filippi in Campidoglio di fronte al feretro, in secondo luogo sul rapporto tra Costanzo e la religione.

Con una frase tanto breve quanto efficace, i lettori vengono attirati dall’argomento e si convincono che una pagina comune come Link per tutti possa svelare segreti sull’intimità di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

Accade il 28 febbraio (qui il post archiviato), con tanto di foto della coppia e messaggio in calce: “Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, svelati dettagli ‘macabri’ della loro intimità: “A letto amava t…”.

Strategicamente, il link in allegato rimanda ad un articolo diviso in due parti (la prima, la seconda) all’interno del quale non viene svelato alcun dettaglio macabro sulla vita sessuale di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

La coppia, del resto, ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla propria vita privata, nonostante circolassero i rumor più bizzarri sul loro matrimonio.

Siamo di fronte a una non-notizia, dunque, rilanciata sui social con strategia acchiappalike per sfruttare i trend su Maurizio Costanzo esplosi dopo la sua morte.

