Ci segnalano i nostri contatti il ritorno della fake news dell’Icona blu di Facebook gratis. Una fake news così vecchia, ma così vecchia, che all’inizio era nata per MSN Messenger, il “trisavolo di Skype”.

Vedete voi quanto possa essere antica e desueta. Torna periodicamente in vita come un empio fantasma, ultimamente spinta dall’esistenza di servizi “premium” come il Twitter Blue della concorrenza e le voci di qualcosa di simile in arrivo per Meta.

Una formula “freemium” così detta: il solito servizio base per tutti, poi qualche golosa aggiunta che puoi comprare. Il che non comporta che Facebook diventerà “a pagamento” o che ci siano improbabili icone blu.

Il ritorno dell’icona blu di Facebook gratis: l’eterna bufala

Come abbiamo anticipato, abbiamo a che fare con questa bufala ormai quasi da decenni. Nelle prime iterazioni era firmata a nome di un fantomatico “Carlos direttore di Facebook”, per poi diventare un messaggio di Mark Zuckerberg diretto al popolo.

Nelle ultime versioni è arrivato in TV, lascito dei tempi in cui “Lo dice la TV” era garanzia di (falsa) autorevolezza pari solo a “L’ho letto su Internet”.

In realtà la stessa icona blu deriva da Microsoft Network Messenger, descritto da alcuni nostalgici come l’inizio della decadenza Social, l’araldo di un Web 2.0 di bufale e buongiornissimi. MSN era un sistema di messaggeria evoluto, un po’ come Skype ma privo delle ambizioni di professionalità e destinato ad un utente domestico.

Consentiva di segnalare accanto all’icona col logo del programma un pallino colorato di diversi colori, dal verde al rosso, per segnalare agli altri utenti se eri disponibile a chattare oppure occupato, fattore essenziale quando le connessioni erano a pagamento e dovevi decidere come usare il poco tempo disponibile. E così essenziale da rendere l’iconico “angioletto/omino Microsoft” una icona/feticcio disponibile anche in versione USB per segnalare il proprio status e quello degli amici.

Tra tutti i colori disponibili mancava il blu. Questo portò a creare una autentica leggenda metropolitana per cui MSN Messenger sarebbe presto diventato a pagamento, e il colore blu sarebbe stato usato per premiare gli utenti disponibili a condividere una Catena di S. Antonio che li avrebbe resi “super utenti” immuni ad ogni richiesta di pagamento, parte di una elite in grado di attivare il colore segreto.

Da allora questa stessa bufala ha fatto senza sosta il giro di ogni sistema di messaggeria successivo a MSN Messenger e anche solo remotamente simili, come WhatsApp, Facebook Messenger e Facebook tutto intero.

Conclusione

Inutile dire che l’icona blu di Facebook gratis è un falso. Un falso circolato in molte lingue e molte variante: tutte riconducibili all’originale fake news su MSN.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.