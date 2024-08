Ci sono bufale che vengono riciclate ovunque, come la “potente arma a energia contro il Bayesian”, crasi questa di due tipi di fake news.

Quella, ovviamente, della “potente arma spaziale” (in questo caso su un misero elicottero perché hanno tagliato i fondi ai Poteri Forti) a raggi laser o energie varie che può scatenare incendi o creare onde e la teoria, vecchia come l’affondamento del Titanic per cui ogni volta che affonda una nave è perché era un bastimento pieno di nemici dei Poteri Forti.

Cosa avvenuta anche in questo caso.

Il ritorno della “potente arma a energia contro il Bayesian”

Dell’affondamento del Bayesian poco ancora si sa, gli inquirenti sono all’opera, e le indagini parlano di una tragica catena di errori umani da alcuni equiparata al Naufragio della Costa Concordia.

Quello che è sicuro è che non c’era un misterioso elicottero con armi a microonde che creano i maremoti (peraltro gli stessi che diffondono la storia dichiarano di averlo percepito “a orecchio”…) ed un esercito di hacker e mercenari armati di “un petardo” e probabilmente un solo laptop sul quale battevano furiosamente le dita urlando “stacca stacca”.

Peraltro, ci si domanda come l’autore della storiella abbia la certezza che ci sia “una scatola nera hackerata” quando non è stata ancora trovata la scatola nera.

Inoltre, essendo una moderna “scatola nera” né nera, né scatola, e in grado di trasmettere dati, l’opera dei misteriosi hacker sarebbe stata inutile in quanto questi avrebbero dovuto vivere nascosti sul Bayesian interrompendo le trasmissioni di telemetria giorno per giorno: tacciamo sulla possibilità di “un petardo” di distruggere una simile imbarcazione.

Si tratta quindi di un doppio caso di complottismo.

