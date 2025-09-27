A volte ritornano: si avvicina Halloween, e torna la fake news del malintenzionato a bordo della macchina della ragazza di Bagnoli. Fake News che cambia località, cambia evento, ma si ripete sempre con le atmosfere tipiche da film dell’orrore che la festività riporta.

La narrazione è sempre la stessa: nell’ultima versione in un audio che ci viene proposta la narratrice è una donna, parte di una “agenzia di modelle” che descrive la vittima come una fotomodella di Bagnoli (aggiungendo quindi l’avvenenza allo scenario da final girl, la protagonista di un film horror) che “in una notte buia e tempestosa” interrompe la sua marcia in auto per spostare un ramo.

Ripartendo, la donna viene inseguita da un presunto malintenzionato che “sfanalava e sfanalava”, e terrorrizata chiama il padre per chiederle di venire a prenderla, ma improvviso il colpo di scena.

Lo “sfanalatore folle” era un angelo custode che voleva proteggere la fotomodella di Bagnoli da un grave pericolo: un pericoloso maniaco da film horror che si era acquattato nel sedile posteriore con un sacco pieno di corde per rapire e seviziare la fotomodella.

Il ritorno della fake news del malintenzionato a bordo della macchina della ragazza di Bagnoli

La stessa storia negli Ottobre passati è stata ambientata a Vicenza, nei pressi della città di Costabissara in un caso e della Discoteca Villa Bonin nell’altro (aggiungendo quindi all’elemento clickbait anche la “staffilata moral-patriarcale” contro le ragazze che vanno “in discoteca da sole esponendosi al pericolo”).

La narrazione si estese in diverse località, diventando una vera e propria bufala di Halloween di identico contenuto, mescolandosi alle leggende metropolitane vecchio stile.

Quelle che solitamente venivano diffuse assieme ad un ammaestramento morale: in questo caso una serie di consigli per le “donne sole in macchina” che dovrebbero salvarle da maniaci mascherati pieni di corde come il Jason di Venerdì 13.

Ovviamente allora come adesso non ci sono riscontri della vicenda con le autorità, e il fatto che il modus operandi del presunto maniaco sia sempre lo stesso cementa la natura di leggenda metropolitana.

Altrettanto ovviamente, resta aperto il richio dell’imitatore o del burlone: ma in questo caso qualcuno avrebbe allertato le autorità per davvero.

