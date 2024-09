Ci segnalano i nostri contatti un video relativo ad un “bambino con le convulsioni a causa del vaccino COVID19”. Di questo video ci siamo già occupati nel 2021, deducendo già all’epoca che, contando come le vaccinazioni pediatriche antiCOVID siano cominciate dopo l’inizio della campagna vaccinale per gli adulti, semplicemente i tempi non tornavano

Solo da Maggio 2021 negli USA infatti è stato possibile vaccinare i bambini dai 12 anni in su, e la prima volta che questo video ci fu mostrato erano i primi di maggio dello stesso anno.

Alcuni canali Telegram hanno riesumato questo video ormai vecchio di anni, ma sappiamo per certo di cosa non si tratta.

Il ritorno del video del bambino con le convulsioni a causa del vaccino COVID19

Come confermato da una precedente analisi, il video risale al 2009, è stato diffuso dal padre del piccolo ed egli accusava i vaccini contro l’Epatite.

Un tipo di antivaccinismo, ma ovviamente non antivaccinismo COVID19, dato che all’epoca SARS-CoV2 non esisteva neppure.

Ovviamente, anche l’asserzione per cui il vaccino antiepatite causi epilessia è definita come non provata.

Riassumendo quindi si tratta di un video assai datato, contenente affermazioni relative ad un diverso vaccino, che i novax moderni hanno riscoperto ed astratto dal contesto.

Attualmente, il concetto stesso di “vaccini che causano epilessia” è alquanto disputato nel metodo scientifico e in ogni caso, quello non può essere un caso di “evento avverso da vaccino COVID19”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.