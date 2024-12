Ci segnalano i nostri contatti un post X che mostrerebbe un “richiamo a Satana a Notredame”, ovvero un organista che suona una semplice musica d’organo.

Potremmo chiederci come un organo possa manifestare Satana, specialmente l’organo “storico”, miracolosamente salvato e restaurato dopo il devastante incendio alla Cattedrale, ma non lo faremo.

Sappiamo che l’accusa di Satanismo è infatti un pezzo forte dei “siti Doppelganger”, portali compiacenti che spargono disinformazione recepita sui social e che hanno, ad esempio, funestato l’intero arco delle Olimpiadi di Parigi con presunte e inventate apparizioni demoniache

Il “richiamo a Satana a Notredame” non era una melodia satanica

Il presunto “richiamo a Satana” è infatti una duplice improvvisazione su temi religiosi (tecnicamente, anatema rispetto al demonio).

I brani omaggiati, come riportato dallo stesso autore e come verificabile con minime conoscenze della storia della musica, sono il Veni Sancte Spiritus e l’Ave Maris Stella inni gregoriani e religiosi in un arrangiamento virtuoso per evidenziare il perfetto funzionamento e acustica dell’organo finalmente restaurato e disponibile per l’ascolto del pubblico.

Le teorie leggibili nei non meno assurdi e complottistici commenti vedono un complotto per “sconsacrare la Chiesa” evocando Satana per mezzo dell’organo, evocare film dell’orrore e insinuare un collegamento tra le (presunte) “Olimpiadi Sataniche” e la cerimonia.

