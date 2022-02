Il refuso de La Repubblica sul lanciarazzi non esiste (anche se faceva ridere)

Il refuso de La Repubblica sul lanciarazzi non esiste: lo confessiamo. Ha strappato una risata anche a noi. Le avventure del “Lancia*azzi” contro Putin potevano sembrare ilari.

Purtroppo la storia del lanciaca**i è un refuso inventato. Non esiste, era un fotomontaggio, un “meme asceso”. Una battuta a cui in troppi hanno creduto.

Sta circolando da oltre 24 ore un falso screenshot di Repubblica con un presunto refuso in un nostro articolo, refuso che non c’è mai stato (abbiamo verificato sui nostri sistemi). Fa sorridere e abbiamo anche temuto di averlo scritto per errore, ma non è stato così pic.twitter.com/Rlb6ycsGHz

— Repubblica (@repubblica) February 28, 2022