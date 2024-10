Ci segnalano i contatti un post X sul quoziente intellettivo di Kamala Harris. Letteralmente un colossale “Mi ha detto mio cuggino” basato su un presunto compagno di corso di Kamala Harris che avrebbe personalmente visto e udito la candidata presidente “ridere come una psicopatica” e vantarsi di aver ricevuto un basso punteggio nel test del quoziente intellettivo, salvo poi accampare scuse quando si è resa conto che tale punteggio l’avrebbe resa mentalmente instabile.

Si tratta di un falso contenuto, parte di una serie di narrative che hanno colpito la candidata dem.

Il quoziente intellettivo di Kamala Harris: fonte “ammiocuggino”

Si tratta infatti di un post anonimo su Reddit, di seguito anche cancellato ripetuto da account conservatori e pro-Trump censiti dai colleghi di Snopes.

Abbiamo già avuto modo di discutere ampiamente su come il calcolo del Quoziente Intellettivo funzioni, e su quanto sia superata e infondata la teoria che esso possa essere usato per identificare psicolabili, disabili mentali e psicopatici, in quanto strumento obsoleto che non consente di valutare i diversi tipi di intelligenza che un soggetto può esprimere, limitandosi ad un indice, peraltro assai parziale, delle capacità linguistiche e logiche.

L’idea che un’università possa quindi servirsi di test del QI nel modo descritto dall’anonimo è semplicemente assurda.

Tale teoria fa parte della sfilza di narrazioni assurde imbastite su Kamala Harris, descritta falsamente come una persona senile, che indossa complessi auricolari per essere controllata h24 da Obama, segretamente un uomo transessuale o una prostituta di New York, nonché una persona cattiva e vendicativa che avrebbe augurato la morte di Trump, iscritta al Partito Comunista Russo e, secondo un “sito doppelganger” (falso sito russo con loghi di testate occidentali), responsabile di aver gravemente mutilato in un inesistente sinistro stradale una ragazza tredicenne di colore e averla costretta al silenzio minacciando di morte sua madre grazie al suo esercito di sgherri privati

