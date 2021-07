Il post ironico di Amazon Italia sull’indirizzo di consegna della coppa

Sulla vittoria degli Azzurri sull’Inghilterra, abbiamo avuto già modo di documentare l’ironia della rete, che ha avuto modo di manifestarsi attraverso la produzione e la diffusione di svariati meme divertentissimi. Ci hanno segnalato un post ironico della pagina ufficiale di Amazon Italia che al momento pensavamo fosse un fake. Non ci è voluto molto per realizzare che, invece, il post è reale (qui il link), e possiamo dunque annoverarlo tra le “notizie vere” più divertenti (e perché no, appaganti) della giornata.

“L’indirizzo di spedizione non è più disponibile, per maggiori informazioni rivolgersi a #CasaAzzurri #Euro2020 #Nazionale #Azzurri #Ita“

Attraverso questo divertente post, dunque, anche Amazon Italia ha ironizzato sulla sicumera degli inglesi che da giorni si dicevano convinti di aver già vinto la coppa, ancora prima che si giocasse la partita della finale (“It’s coming home”).

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.