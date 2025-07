Il post degli Israeliani che inventano la carbonara è opera di trolling: una fake news, confessa e compiaciuta, diffusa inizialmente da un account “spunta blu” (concetto questo che abbiamo visto ormai solo garantire la capacità economica di pagare un canone e non la qualità e veridicità dei contenuti) e riapparsa oggi su un altro account spunta blu e un account italiano.

Si tratta dicevamo di trolling: una fake news creata con autoconfesso e compiaciuto intento derisorio.

Il post degli Israeliani che inventano la carbonara è opera di trolling

Il portale di cucina indicato, My Jewish Learning non contiene la carbonara in alcuna sua parte.

Le origini del post sono in un messaggio del 2023, chiamato “vivendo il meme”, ripubblicato odiernamente con la didascalia

“Mi fa ridere perché quando ho fatto questi meme nel 2023 tutti sapevano che stavo scherzando, adesso che gli isrealiani hanno passato un anno e mezzo a fare follie tutti pensano che siano veri”

Parliamo dello stesso autore di un post secondo cui L’Islam avrebbe inventato la matematica per erigere le Torri Gemelle e Isreaele il terrorismo che le ha distrutte, entrando così nel mondo del trolling e del complottismo post 9/11.

Semplicemente avete creduto ad una chiara e confessa provocazione diffondendola per vera.

Si tratta peraltro di ragebait: quella tipologia di fake news e clickbait basata sul creare contenuti artificiali fatti apposta per far inca**are il maggior numero di persone possibili ingannando gli algoritmi social che, vedendo un gran numero di interazioni e pubblicazioni, identificheranno il contenuto come pregiato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.