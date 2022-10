Il parcheggio dell’ambasciata Russa in Finlandia annesso all’Ucraina con referendum: e secondo i preponenti dell’iniziativa è tutto regolare. O quantomeno tanto regolare quanto il referendum con cui Putin ha annesso i territori occupati in Ucraina.

Referendum farsa chiama referendum farsa, ed è toccato a Markus Mattsson, psicologo finlandese, riportare un po’ di ordine e risate nel mondo.

Il racconto e resoconto completo della bizzarra annessione è finito su Facebook, e come leggerete dalla traduzione, è tutto per una giusta causa.

Per caso sono finito a fare del volontariato mentre andavo al lavoro. Il console Russo in finlandia vive qui a Turku (potete vedere il suo impianto di sicurezza a circuito chiuso nella finestra) e dinanzi all’appartamento c’è un parcheggio per veicoli diplomatici. Jarno di Tampere era arrivato a Turku per della manutenzione, ed ho deciso di unirmi a lui come segno di buona volontà tra Turku e Tampere. C’è dell’acredine tra Turku e Tampere, e questo è degno di nota – ma tempi eccezionali richiedono misure eccezionali.

Abbiamo così tenuto un referendum a due per annettere il parcheggio all’Ucraina. Il 100% dei partecipanti ha votato la proposta, senza alcuna opposizione espressa. Quindi abbiamo deciso di celebrare il risultato dipingendo una bandiera Ucraina sul posto.

Per noi Finlandesi è importante esprimere il nostro supporto per l’Ucraina con parole e azioni, e ritengo che la disobbedienza civile non violenta sia accettabile in questo caso – enfasi su “non violenta”. Mi è piaciuta questa idea: la manutenzione stradale non danneggia nessuno e non danneggia la proprietà di nessuno. Mi assumerò naturalmente la responsabilità legale dell’atto, e con orgoglio.

Abbiamo anche parlato con la gente che vive nel palazzo accanto; hanno espresso i timori per l’atteggiamento potenzialmente violento di persone che potrebbero arrivare lì. Da parte mia, incoraggio tutti ad agire in modo non violento che non causi problemi agli altri. Le persone che vivono qui sono privati cittadini, per favore rispettate il loro diritto a vivere in pace e non danneggiate le abitazioni.

Vorrei ringraziare il fotografo della stampa locale Turun Arnomat. Pubblicheranno un piccolo resconto di questo, anche è difficile vederlo in foto, sto indossando una maglietta con la foto di un contadino Ucraino che trova un carro armato russo e dice “Slava Ukraini!”. Puoi comprare le magliette da St. Javelinilta ed esprimere supporto all’Ucraina così – i soldi andranno per aiutare la popolazione