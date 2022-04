Il paragone forzato di Orsini a Cartabianca tra Italia e Russia fa reagire Bianca Berlinguer

Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni, in mattinata, in merito ad un presunto paragone avanzato dal Professor Orsini durante l’ultima puntata di Cartabianca tra Italia e Russia, al punto da dar vita ad una replica secca da parte di Bianca Berlinguer. Una situazione che, almeno in parte, ci ricorda quella che abbiamo trattato la scorsa settimana con un altro articolo, quando la conduttrice era ugualmente intervenuta per rispondere in modo deciso alle insinuazioni del noto docente.

Cosa ha detto il Professor Orsini a Cartabianca su Italia e Russia facendo reagire Bianca Berlinguer?

Quali sono state le dichiarazioni del Professor Orsini a Cartabianca in merito alla situazione che stiamo vivendo in Italia e Russia, al punto da innescare una nuova presa di posizione di Bianca Berlinguer? Come si nota dal video estratto da Twitter, il docente ha dapprima detto la sua sulle possibili strategie di Putin, evidenziando che uno dei suoi obiettivi potrebbe essere quello di fare un passo in avanti importante sul conflitto entro lo scorcio iniziale del mese di maggio. In concomitanza con alcuni eventi in programma nel suo Paese.

Successivamente, però, lo stesso Orsini è andato oltre, aggiungendo che in Italia siamo soliti esaltare gli intellettuali russi pronti a schierarsi contro Putin, al punto da rischiare di finire addirittura in galera. Allo stesso tempo, però, a suo dire siamo pronti parallelamente a condannare chiunque nel nostro Paese osi condannare Draghi e l’operato del suo governo. Uscita evidentemente ritenuta poco attinente da Bianca Berlinguer, che in questo caso ha invitato il docente a non forzare paragoni tra Italia e Russia.

Insomma, un nuovo capitolo relativo al Professor Orsini, stamane accusato da coloro che ci hanno chiesto approfondimenti in merito al presunto paragone tra Italia e Russia di essere uscito fuori dal suo raggio d’azione con la dichiarazione riportata. Al punto da indurre Bianca Berlinguer da rispondere in modo molto chiaro.

