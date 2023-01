Il (palese) fake post di Speranza che loda Messina scambiato per vero

Il (palese) fake post di Speranza che loda Messina scambiato per vero (qui) è una delle conseguenze dell’arresto di Mattia Messina Denaro unito alla capacità del popolo della Rete di credere a qualsiasi cosa confermi i propri bias di conferma

Poco importa infatti che il presunto “post di Speranza” risulti essere vergato dall’account @bob_hope_fake (che risulta a Twitter inesistente/non raggiungibile).

Poco importa il numero abnorme di oltre settanta milioni di visualizzazioni in meno di un giorno.

Speranza in quanto volto della campagna vaccinale delle più tragiche ondate pandemiche e Mattia Messina Denaro come protagonista della cronaca sono bersagli facili, e questo sospende ogni controllo e verifica razionale.



Non a caso, il post falso in cui Speranza loderebbe il senso civico di Mattia Messina Denaro per essersi vaccinato esiste solo sottoforma di screenshot.

Screenshot che l’autore originale ha voluto rendere riconoscibili come false: avrebbe potuto usare il vero nome del ministro, avrebbe potuto persino partire da un post originale ed editarne il testo lasciando inalterati data, visualizzazioni e spunte blu (operazione che abbiamo descritto in questo post).

Ha preferito usare un nickname con la parola FAKE ben visibile nel nick e gonfiare il numero di visualizzazioni in modo da rendere facilmente scopribile chi fosse caduto nella burla.

Evento che come abbiamo visto, è accaduto.

Esistono infatti molti portali che offrono la creazione di post Twitter artefatti, i quali a differenza del post fake usano però la struttura del post aggiornata.

Come è possibile osservare dalla screen dei ricondivisori, il font usato per le visualizzazioni è diverso, ed usa i punti di separazione nel numero.

Cosa che il post finto non fa.

Conclusione

Il (palese) fake post di Speranza che loda Messina scambiato per vero è, a tutt’evidenza, una creazione artefatta e con visibili errori ed anomalie, probabilmente inseriti dallo stesso creatore, per rendere il falso palese.

