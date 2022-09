Il palazzo a Taiwan crollato nel terremoto del 2022, ma anche nel 2018 non è proprietà di un amministratore assai sfortunato. Non è neppure la prova dei viaggi nel tempo. È la prova di un fenomeno che amiamo chiamare la “bufala del giorno della marmotta“, dagli eventi del film “Ricomincio da capo”.

Come in quel film un burbero giornalista viene condannato da un potere superiore a rivivere in eterno la stessa giornata finché non sarà cresciuto come persona, i condivisori di bufale amano ripetere la stessa narrazione di successo.

Sospendendola nell’eterno “solo per oggi” e “è accaduto ieri” delle televendite le cui promozioni “solo per oggi” si trascinano da decenni.

Ci segnalano quindi le foto di un palazzo a Taiwan crollato nel terremoto recente. Almeno riporta la foto.

Se in questi giorni c’è stato un fortissimo terremoto a Taiwan, e questa è una notizia indubitabilmente vera, mistificante è il contenuto della foto riportata.

Foto relativa ad un diverso terremoto, avvenuto nel febbraio del 2018.

La foto è infatti del 7 febbraio 2018 e mostra un edificio danneggiato dopo una forte scossa di terremoto verificatasi il giorno prima nella città taiwanese di Hualien, come hanno verificato i colleghi di Facta ed è possibile riesaminare qui, qui e qui.

