La “dichiarazione del Papa”, possibilmente a porte chiuse e al fulmicotone, diventa il nuovo filone dello scoop estivo. Ricordate le sequele di notizie su “aggressioni di cani”, quando ad un primo caso seguì la rincorsa al caso sempre più virale? O gli “incidenti coi fidget spinner”, quando nell’estate del 2017 non passava giorno senza un titolone su un ragazzino che si era tirato in faccia il gioco dell’estate?

Ecco, la “dichiarazione del Papa” è il nuovo fidget spinner/morso di cane/scoop su Pokemon Go (tormentone questo del 2016). Ovvero il tormentone del 2024.

Il nuovo filone dello scoop: caccia alla “dichiarazione del Papa”

In questo caso anche qui abbiamo una “fuoriuscita di notizie”, questa volta targata “Silere non possum” e neppure dodici ore dopo, titoli su titoli con “la frase attribuita al Papa”.

Parabola che verosimilmente percorrerà lo stesso arco narrativo del “caso frocia**ne”, laddove all’indiscrezione seguì il battage di titoli e poi una dichiarazione conclusiva.

Insomma, non ce ne voglia il Santo Padre perché il paragone non è da intendersi quale blasfemia, la Santa Sede è diventata il Pokemon Go del 2024: ogni indiscrezione a porte chiuse, preceduta dalle rituali frasi “avrebbe usato” e altre dubitative diventerà prima titolone e poi discussione.

Ma verificare prima e pubblicare poi?

