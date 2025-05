Ci segnalano i nostri contatti un’immagine che parla di icone religiose circondate dalle api, “fenomeno osservato in tutta la Grecia”.

Cercando approfonditamente le suddette immagini, scopriamo che si tratta di immagini che circolano dal 2013, attribuite ad un singolo apicoltore, tale Isidoros Timinis, con l’abitudine di inserire icone sacre negli alveari.

Il mistero delle icone religiose circondate dalle api

Le foto quindi esistono, e non sono “prodotti dell’AI”.

La spiegazione però è semplice: in Natura si sceglie sempre la via più efficiente e facile e non la più complessa.

Un’ape non è animata da una volontà sovrannaturale, o un raziocinio pari a quello umano: gli alveari sono forme efficienti. Hanno celle esagonali per massimizzare lo spazio occupato, e vengono create in strutture fornite dall’uomo (gli alveari degli apicoltori) o in aree protette come tronchi cavi, crepacci e anche abitazioni in alcuni casi.

Se inserisci una icona o un quadro in quello spazio, le api cominceranno dalla cornice o dai bordi, dove è più facile far aderire la cera, usando la superficie laccata, protetta da vetro o di pergamena liscia solo esaurito lo spazio “facile da usare”, giustificando così il miracolo.

Che resta, comunque, bello a vedersi.

