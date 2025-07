Il tasto “Bloc Scorr” sostanzialmente per molti non serve a niente. Ed è quasi sempre stato così. Eppure ha degli usi: la cosa non è una contraddizione, la esamineremo assieme.

Partiamo da un precedente articolo storico: la storia delle tastiere è precedente lo stesso concetto di computer, e lo standard attuale è stato stratificato a partire dalla tastiera Model F distribuita coi primi PC IBM.

Il mistero del tasto “Bloc Scorr”: a cosa serve?

Prima della Model F del 1981, non c’era un numero “fisso” di tasti da avere, e molte tastiere non avevano i tasti che davamo per scontato. Basti pensare a tutti coloro che in casa hanno avuto un Commodore 64 e si trovano una tastiera con solo otto tasti funzione senza tastierino numerico, con solo due tasti freccia e niente Stampa/Bloc Scorr/Pausa.

Per un lungo periodo tutti andavano a soggetto.

Nel momento di creare lo standard attuale, si decise che lo scopo principale di un computer erano le attività da ufficio: e prima di mouse e scroll bar grafiche, grazie al tasto “Blocco Scorrimento” diventava ad esempio possibile muoversi lungo un foglio di calcolo di dimensioni superiori alle colonne visualizzabili sul display di un computer (solitamente 80 colonne per 25 righe) senza spostare la cella attiva, quindi senza muovere il cursore dal punto in cui si trovava.

Citando il manuale IBM dell’epoca

“This key is interpreted by appropriate application programs as indicating that the use of the cursor-control keys should cause windowing over the text rather than cursor movement. Pressing the Scroll Lock key a second time reverses the action. The keyboard routine simply records the current shift state of the Scroll Lock key. It is the responsibility of the system or application program to perform the function.”

ovvero

“Questo tasto viene interpretata dalle applicazioni in modo che l’uso dei tast cursore muova la finestra e non il cursore. Premendo il tasto Scroll Lock una seconda volta si inverte l’azione. La routine della tastiera registra semplicemente lo stato di spostamento corrente del tasto Scroll Lock. È responsabilità del sistema o del programma applicativo svolgere la funzione indicata”

Bloc Scorr “già che c’era lì” fu assegnato anche ad altre funzioni: la Model F ad esempio non aveva il tasto Pausa/Interrupt, che fu introdotto nella Model M, la “prima vera tastiera moderna” del 1985.

Prima del 1985, il blocco dell’output schermo si otteneva premendo Ctrl+Num Lock e la sua interruzione con Ctrl+Bloc Scorr.

Chi ha detto che non serve quindi?

Con l’arrivo dei mouse, delle interfacce grafiche e del tasto Pausa/Inerrupt, Bloc Scorr è diventato più raro nell’uso ed è diventato un “tasto funzione” come gli altri, ovvero, come già presagito dal manuale qualcosa di cui si decide volta per volta la funzione.

Nel 1983 IBM lo definì quindi un “tasto inattivo”, nel senso di “normalmente inattivo”: programmi come l’interfaccia BASIC usavano Ctrl+Bloc Scorr per l’interruzione sui computer pre-Model M, ma la cosa finiva lì.

Key Tronic, un produttore di tastiere compatibili, sostanzialmente dichiarò a Gennaio del 1983 che

“Non sappiamo a cosa serve Bloc Scorr, ma siccome IBM l’ha messo dobbiamo metterlo anche noi”

Cementando la leggendaria inutilità di Bloc Scorr.

E ora?

Bloc Scorr è ancora un tasto funzione. Molte tastiere da gaming, con le loro luci RGB, usano ad esempio Bloc Scorr per selezionare i colori per arricchire la scrivania del giocatore, su Linux è possibile usare Scroll Lock come mezzo per mettere in pauda l’output, ma non l’input di una lunga sequenza di testo, potendola leggere con calma.

Scroll Lock è essenzialmente lì per fare quello che si vuole si faccia.

Un tasto funzione tra gli altri, ed anche il suo indicatore di funzione (il LED) può quindi significare quello che il produttore dei programmi vuole significhi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.