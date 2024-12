Il misterioso fulmine globulare in Russia è in realtà un video in CGI

Ci segnalano i nostri contatti un post X contenente un misterioso fulmine globulare in Russia, anomalo per una serie di ragioni.

In primis la rarità del fenomeno, in secondo luogo perché anche contando il fenomeno raro, lo stesso sembra muoversi come animato da una volontà propria.

E questo accade perché si tratta di un video in CGI, creato proprio per omaggiare il fenomeno misterioso.

Il misterioso fulmine globulare in Russia è in realtà un video in CGI

Il video originale è una creazione di cinque anni fa dell’artista bielorusso Andrei Trukhonovets chiamato Fulmine globulare vicino ai binari della Ferrovia [CGI].

Ovviamente quel CGI sta per computer graphics, e a seguito della popolarità del video la descrizione è stata arricchita di un espresso rimprovero rivolto a chi condivide senza citare l’autore.

Rimprovero che tradotto suona così, in modo alquanto minaccioso

Sì, ho creato questo sul mio computer. È ora giunto il momento che ti ricordi di aver letto la policy di YouTube: ti invito vivamente a non ricaricare questo video da nessuna parte senza il mio consenso. Non essere un cancro che diffonde metastasi sui social media. Se l’hai fatto ti do’ due opzioni: Eliminalo Scrivimi in privato: magari potrei lasciarti mantenere la condivisione inserendo ulteriori informazioni nella descrizione Pirati, ora siete stati avvisati

Queste avvertenze sembrano mancare nella condivisione che ci è stata segnalata.

Il fenomeno che ha ispirato il video, il fulmine globulare, esiste in natura ancorché raro, osservato sin da testi del 1195. Non esiste ad oggi una spiegazione scientifica accertata del fenomeno, ma molteplici ipotesi (stante la sua rarità, lo studio sistematico è infatti assai difficile).

Potrebbe essere un’allucinazione (ma questo non spiega i suoi effetti fisici, e come in almeno un caso abbia mietuto vittime), silicio vaporizzato dal suolo (consistente con esperimenti del 2014), un nucleo solido caricato elettricamente (quindi effetti dell’energia elettrica tipica dei fulmini), una cavità a microonde intrappolata dal plasma, dei solitoni, onde stazionarie che non modificano la propria forma o una combinazione di tutti questi fenomeni.

Quello che è certo è che il video segnalatoci è un video in CGI senza i credits all’autore, che pure li richiede.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.