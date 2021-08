Il ministro Lamorgese sulla verifica del Green Pass: incertezze interpretative ma non tana libera tutti

Un piccolo giallo interpretativo nasce dalle dichiarazioni sulla ministro Lamorgese sulla verifica del Green Pass, che ha avuto modo di sparigliare le cose.

Creando aspettative, ipotesi, ma poi anche precisazioni che hanno spezzato le aspirazioni di chi, nopass, sognava già un mondo dove poter farsi prestare il pass del “cuggino Fulvio” per usufruire di servizi a lui non dedicati.

Nasce tutto dalla dichiarazione della stessa a 30 Minuti al Massimo de La Stampa.

È come andare al cinema. Se io presento il mio titolo che mi consente di andare al cinema, la stessa cosa è andare con un Green Pass al ristorante. Certo, il ristoratore non deve chiedere il documento d’identità. È ovvio che noi daremo un supporto, laddove necessario, come forze di polizia … Noi faremo, tramite la polizia amministrativa, dei controlli a campione a supporto di quello che faranno gli esercenti e commercianti … Faremo una circolare, come Viminale, spiegheremo che non sono tenuti … Nessuno ha chiesto loro di chiedere il documento d’identità … Assolutamente non è compito loro.