Il ministro dell’Uganda ignora Von Der Leyen al summit UE-Africa: il Sofagate 2.0

Un video mostra chiaramente il ministro degli esteri dell’Uganda, Odongo Jeje, arrivare all’incontro con i vertici UE e ignorare deliberatamente Ursula Von Der Leyen. È successo giovedì 17 febbraio a Bruxelles quando Jeje, appena arrivato al summit, si stava accingendo a posare per la foto di rito. Al suo arrivo si è subito prestato a salutare il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e il leader francese Emmanuel Macron, saltando completamente il saluto a Ursula Von Der Leyen. Solo su invito di Macron, Jeje si è voltato verso la presidente della Commission Europea per salutarla con un cenno.

L’episodio ha subito ricordato il caso Sofagate avvenuto in Turchia nell’aprile 2021. Nel video vediamo l’evidente imbarazzo dei presenti, soprattutto della Von Der Leyen, per questo la stampa parla di “sgarbo sessista” o di “incidente di protocollo“.

Non fosse stato per Emmanuel Macron, come si nota nel video che circola ripetutamente in rete, Odongo Jeje avrebbe completamente ignorato la Von Der Leyen. Per il momento nessun commento da parte dei protagonisti della vicenda, specialmente dalla presidente della Commissione Europea. Le immagini parlano da sé e piovono, sui social, i commenti delle forze politiche che condannano il gesto del ministro degli Affari Esteri dell’Uganda.

Ugandan Foreign Minister Abubakhar Jeje Odongo appeared to ignore EU Commission President Ursula von der Leyen at an official reception in Brussels pic.twitter.com/vMP0iAwtW2 — Reuters (@Reuters) February 19, 2022

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.