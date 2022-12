Il ministro della Cultura Sangiuliano contro l’abuso di parole straniere: “Snobismo radical chic”

Fanno certamente discutere, le parole spese dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a proposito dell’uso di termini stranieri, in particolar modo anglofoni.

Il ministro del governo di Giorgia Meloni ha espresso il suo pensiero in un’intervista rilasciata al Messaggero giovedì 29 dicembre.

Sangiuliano contro le lingue straniere: lo sfondo

Sullo sfondo del discorso del ministro Sangiuliano abbiamo la proposta del senatore di Fratelli D’Italia Roberto Menia di modificare l’art. 12 della Costituzione che impone il tricolore come bandiera ufficiale dell’Italia.

Menia, intervistato nel novembre 2022, aveva detto:

[L’Italia] è uno dei pochi Paesi occidentali in cui la Costituzione non preveda espressamente il riconoscimento della lingua nazionale come lingua ufficiale dello Stato.

La proposta ha avuto l’appoggio dell’Accademia della Crusca, come ha sottolineato il presidente Claudio Marazzini.

Il ministro Sangiuliano: “Abuso di termini anglofoni è snobismo radical chic”

Intervistato dal Messaggero, quindi, Sangiuliano ha ribadito che “la lingua è l’anima della nostra nazione” nonché “il tratto distintivo della sua identità“.

Quindi:

Credo che un certo abuso dei termini anglofoni appartenga a un certo snobismo, molto radical chic, che spesso nasce dalla scarsa consapevolezza del valore globale della cultura italiana. E anche della sua lingua, che invece è ricca di vocaboli e di sfumature diverse.

Per questo Sangiuliano è d’accordo con Menia sul riferimento al modello francese dell’Académie française e il Conseil International e al modello spagnolo della Real Academia Espanõla, autorità con strumenti giuridici. In Italia esiste l’Accademia della Crusca, che però non ha poteri giuridici.

