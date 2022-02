Il Milanese imbruttito presenta: Deliverqui, viral marketing 2.0

I nostri contatti ci segnalano che il Milanese Imbruttito presenta Deliverqui. Un caso di Viral Marketing, un prodotto che non esiste. Lanciato per pubblicizzare altro.

Ma altro cosa? Non ci è dato di sapere: il Milanese Imbruttito stesso? Attività simili? Come per il Viral Marketing, il concetto non è il prodotto, è l’attenzione.

L’attenzione diventa il prodotto stesso, e non c’è bisogno di altro.

Prima o poi, qualcosa arriverà ad incassare quell’attenzione e metterla a frutto.

Come nel caso di Deliverqui.

Primo capitolo di una immaginaria rubrica “La Milano che non Conosci”, si presenta come una improbabile parodia della moda del cibo gourmet applicata al Delivery. Un locale di classe dove è possibile farsi portare il cibo dai “foodies”, qualsiasi cibo, per provare l’emozione di vedere lo junk food più banale impiattato in provette, coppettine ed altri orpelli.

Perché Deliverqui è Guerrilla Marketing

In primo luogo, non esiste alcun “Deliverqui” a Milano.

In secondo luogo, il sito internet legato alla iniziativa, descritta come “Plating Masters since 2022” fa capo a Shewants, l’agenzia creativa dietro il Milanese Imbruttito.

Ciliegina sulla torta, il numero WhatsApp indicato è sì attivo, ma con un risponditore automatico che risponde ad ogni parola inviata la medesima frase

Grazie per averci contattato. Purtroppo siamo fully booked fino a inizio aprile, la ricontatteremo noi appena avremo nuove disponibilità.

Il portale è alquanto scarno: non c’è una privacy policy, non ci sono indicazioni dell’attività: letteralmente, serve per redirigere l’attenzione al numero WhatsApp dell'”attività”.

Obiettivo attenzione, riuscito.

