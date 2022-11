Il Mein Kampf di Zelensky non esiste

Sui social media sta circolando la foto di un libro che ha tutta l’aria di essere una versione del Mein Kampf di Volodymyr Zelensky, con tanto di video e copertina. In effetti il fronte del volume ha un design somigliante con il Mein Kampf di Adolf Hitler, e questo dimostrerebbe che il leader ucraino avrebbe pubblicato un libro che ricalca il titolo e i contenuti del dittatore nazista.

L’immagine e il video circolano su canali Telegram filorussi e sui social, pubblicati da parte di utenti che sostengono l’invasione russa e sin dall’inizio del conflitto si sono schierati dalla parte di Vladimir Putin.

Il post

“Zelensky ha scritto un libro, si intitola ‘la mia battaglia’, in tedesco ‘mein kampf’. Vi ricorda qualcosa? A voi i commenti. Similitudini anche con la copertina”.

Le fonti

La notizia è stata ripresa anche da alcuni media russi ed è in libera circolazione su Telegram. Mentre scriviamo facciamo notare che non esiste alcun riscontro sul libro di Zelensky con quel titolo e con quella copertina.

È vera, piuttosto, la notizia dell’uscita del libro di Volodymyr Zelensky A Message From Ukraine disponibile dal 24 novembre. In Italia esiste già un libro simile dal titolo Per l’Ucraina, in libreria dal 19 maggio.

Al di là delle fonti russe, dei post sui social media e dei messaggi su canali Telegram di dubbia attendibilità, del Mein Kampf di Zelensky non esiste traccia.

L’analisi della foto

Come riportano su Open, i colleghi di Facta si sono impegnati in un’analisi approfondita della foto che circola sui social.

La redazione di Facta si è avvalsa dello strumento web Fotoforensics, un tool online che consente di stabilire se una foto sia stata manipolata. Secondo i risultati, il titolo presente sulla copertina del presunto Mein Kampf di Zelensky sarebbe stato aggiunto in seguito.

Per creare la copertina, gli autori hanno apposto un fotogramma tratto da un video del leader ucraino.

Il font usato

Sia Facta che Open dimostrano che gli autori della copertina hanno commesso un errore nella trascrizione delle generalità di Zelensky. L’anomalia è dovuta al font, Izhitsa Cyrillic, che utilizza una ∈ al posto della e che invece è presente nell’alfabeto ucraino (qui la trascrizione corretta del nome del leader ucraino).

In poche parole, chi ha trascritto il nome di Zelensky sulla copertina del libro ha utilizzato un font che fa riferimento alla lingua russa, che ha caratteri diversi dall’alfabeto ucraino. Si presume, infatti, che il leader ucraino usi caratteri ucraini e non il cirillico russo.

Quindi?

Non esiste alcun Mein Kampf di Zelensky: ciò che viene mostrato sui social è un artefatto, un’elaborazione grafica creata ad hoc per disinformare.

