Il medico invita Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin a fare un figlio per curare l’endometriosi

In tanti, osservando lo screenshot di un presunto post Instagram pubblicato da Giorgia Soleri, ci hanno chiesto se fosse autentico. La ragazza, insieme al suo compagno, Damiano dei Maneskin, è stata invitata a fare un figlio per curare l’endometriosi. Una denuncia che ha dell’incredibile, in quanto il dottore dovrebbe essere in realtà specializzato su quella tematica, mentre il consiglio dato alla giovane coppia non ha alcuna base scientifica come potremo osservare con il nostro approfondimento originale.

Cosa ha detto il medico a Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin sul fare un figlio per curare l’endometriosi

Dunque, torniamo a parlare di Giorgia Soleri, dopo il successo ottenuto portando in Parlamento una proposta di legge riguardante la vulvodinia. Come riportato pochi giorni fa. Una storia decisamente singolare quella venuta a galla proprio in queste ore, che testimonia come le consulenze mediche in alcuni casi possano rivelarsi controproducenti, vista la natura di alcuni suggerimenti. Il tutto, a prescindere dall’eventuale intenzione della giovane coppia di fare o meno un figlio a breve termine.

Come conferma anche Next Quotidiano, infatti, Giorgia Soleri ha fatto sapere tramite i suoi canali social che un medico, in presenza di Damiano dei Maneskin, le avrebbe consigliato di fare un figlio per curare l’endometriosi. Notizia assolutamente falsa, come potete facilmente constatare in rete, in quanto ad oggi è possibile muoversi solo con laparoscopia. A conti fatti, si tratta del “Gold Standard” come terapia della endometriosi, in quanto la comunità scientifica la riconosce come unica terapia chirurgica capace di assicurare precisione di esecuzione.

Al contempo, però, si produce solo minore trauma e dolore alla donna per la cura di questa malattia. L’endometriosi, dunque, non ha una cura vera e propria sulla quale contare, ma serve per alleviare il dolore, per poi essere forse rimossa con il trascorrere del tempo ripetendo l’iter. Informazioni non fornite, in questo caso, a Giorgia Soleri e a Damiano dei Maneskin.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.