Il medico che ha operato Fedez chiarisce come sta: cosa lo aspetta per la malattia al pancreas

Come sta Fedez? In tanti ancora oggi si pongono questa domanda, visto che dopo le dimissioni dall’Ospedale San Raffaele, dove è stata eseguita una delicata operazione per la malattia al pancreas, ci sono ancora molti nodi da sciogliere sul suo tumore. Dando seguito all’approfondimento di alcuni giorni fa, è opportuno prendere in esame quanto detto dal medico che lo ha avuto in cura, essendo a conti fatti la fonte più autorevole per analizzare correttamente la situazione del rapper.

Come sta Fedez? Parla il medico che lo ha operato per la malattia al pancreas

A tal proposito, diventa molto importate analizzare le recenti dichiarazioni di Massimo Falconi, non un medico qualsiasi trattandosi del Primario dell’Università Vita Salute e primario di Chirurgia del pancreas al San Raffaele di Milano. Come sta Fedez? Il suo ciclo certo non finisce qui. E se da un lato è stato fondamentale scoprire la malattia al pancreas così velocemente, allo stesso tempo non ci sono i presupposti per cantar vittoria. Questo un passaggio importante dalla sua intervista a Il Messaggero:

“In generale, il percorso di cura di queste neoplasie non si esaurisce mai con il solo intervento chirurgico. I controlli, nel tempo, sono e rimangono fondamentali. La loro frequenza varia a seconda della ‘cattiveria’ che il tumore dimostra sulla base dell’esame istologico e di alcuni parametri patologici. All’inizio sono sempre ogni sei mesi. Poi possono diradarsi ed avere un intervallo annuale“.

Dunque, al contrario di quanto riportato da alcuni addetti ai lavori, bisogna essere molto chiari sulla domanda “come sta Fedez”. Già, perché il rapper ha fatto passi in avanti importanti per sconfiggere la malattia al pancreas, ma il tumore non è ancora del tutto superato e sarà fondamentale non rilassarsi nel corso dei prossimi mesi. Pur essendo un caso completamente diverso dal punto di vista medico, quanto accaduto a Mihajlovic dovrebbe insegnarci tante cose sotto questo punto di vista.

Quanto affermato dal medico, dunque, chiarisce meglio come sta Fedez dopo l’operazione per il tumore ed il suo annuncio tramite Instagram a proposito del tumore al pancreas.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.