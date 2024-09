Il malinteso sul gesto di Vlahovic rivolto ai tifosi della Juventus

Pare si stia alimentando un evidente malinteso, soprattutto sui social, in merito al gesto che abbiamo osservato con Vlahovic ieri pomeriggio, subito dopo la rete del momentaneo 0-2 siglata dall’attaccante serbo contro il Genoa. La prima punta della Juventus, infatti, ha trovato la via della rete dopo un mese e dopo un periodo non semplicissimo dal punto di vista realizzativo. Insomma, nei suoi confronti non sono certo mancate le critiche da parte dei giornalisti e di vari addetti ai lavori.

Alcuni chiarimenti a margine del gesto di Vlahovic: non era rivolto ai tifosi della Juventus

Provando a scendere in dettagli, sui social ha preso piede la convinzione che il gesto di Vlahovic, a dir poco polemico con il verso delle “chiacchiere”, fosse diretto ai tifosi della Juventus. In tanti, tra i sostenitori bianconeri, non gli hanno certo risparmiato critiche in occasione delle ultime uscite. In realtà, nelle interviste rilasciate dopo la partita di Marassi, il diretto interessato ha lasciato intedere che la polemica fosse rivolta più ai Media che ai tifosi della Vecchia Signora.

Nessun riferimento diretto, ma anche la dedica dello stesso Vlahovic apparsa sui canali social del club bianconero sembrano confermare questa tesi, che terrebbe fuori i tifosi spesso poco teneri nei suoi confronti. Del resto, il calciatore è apparso consapevole di non essere reduce da un momento particolarmente brillante. Insomma, pare sia stata creata una discussione che non abbia ragione di esistere, alla luce di alcune letture che sembrano smontare il caso sul nascere.

Dunque, non c’è alcun motivo per portare avanti la discussione, considerando il fatto che la frustrazione mal celata da Vlahovic a quanto pare non fosse diretta ai tifosi della Juventus. Del resto, non è la prima volta che ci si ritrovi davanti a questa situazione, come osservato la scorsa stagione dopo il gol realizzato contro l’Inter.

