Il magnate cinese Justin Sun mangia la banana di Cattelan, dopo averla comprata per 6,2 milioni di dollari. E non è neppure la prima volta che succede, ma Justin Sun è convinto di aver fatto la storia dell’arte, e in un certo senso potrebbe.

I due primi mangiatori sono stati infatti l’artista David Datuna nel 2019 e lo studente d’arte Noh Huyn-Soo nel 2023.

Fu proprio quest’ultimo a definire il suo gesto una “ribellione contro la ribellione” all’arte rappresentata da Comedian, ovvero la celebre “Banana di Cattelan”, e un anno fa circa quindi presagii che una terza reiterazione dello stesso gesto avrebbe perso il valore eversivo.

Valore che in un certo senso viene recuperato dalle circostanze.

Il magnate cinese Justin Sun mangia la banana di Cattelan (ma non è la prima volta)

Huyn-Soo aveva mangiato la banana di Cattelan esposta al muro del Leem Museum of Art di Seoul, quasi al limite della marcescenza e quindi destinata ad essere sostituita: il “possesso” di Comedian infatti non comporta il possesso della banana, ma di un certificato con istruzioni su come sostituire la banana con un’altra, in modo che il frutto resti oggetto fungibile ma l’Arte sia la destinazione di uso dello stesso, non più a scopo alimentare ma a scopo artistico

Huyn-Soo aveva stabilto il suo gesto di ribellione mangiando la banana per riportarla al suo scopo primigenio: Justin Sun aveva annunciato che avrebbe comprato, come ha fatto, Comedian per una somma esorbitante (i 6,2 milioni citati) per poi mangiarla esattamente come se fosse un banale frutto disponibile al minimarket a meno di un dollaro.

Tale infatti fu il valore della banana in quanto tale, comprata dalla bancarella del fruttivendolo bengalese Shah Alam per l’esigua cifra, seguita poi dall’impegno di Sun, come parte della perfomance artistica e come gesto di benevolenza, di impegnarsi a comprare 100000 banane dal fruttivendolo come gesto di benevolenza e ambasciata per il mondo dell’arte.

