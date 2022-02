Il Lilial vietato nei cosmetici da Marzo 2022: cambia così la composizione di alcuni cosmetici e detersivi. Rimuovendo una molecola, il Butylphenyl Methylpropional, solitamente usato come aroma artificiale (simula un profumo di gigli e mughetto).

Il che non significa che bisogna preventivamente preoccuparsi: la riforma del regolamento (CE) n. 1223/2009 di cui al regolamento (CE) n. 2021/1902 era, come potevate vedere, ampiamente prevista, da ben più dell’anno di entrata in vigore della seconda.

E improntata ad un principio di precauzione a tutela del consumatore finale.

Il Lilial entra quindi nell’Allegato II descritto dal regolamento 1223/09, diventando una sostanza vietata, mentre in passato era parte dell’Allegato III, vietato entro limiti stabiliti. Limiti che erano dello 0,001 % nei pro­dotti da non sciac­quare e dello 0,01 % nei pro­dotti da sciacquare.

Si provvederà quindi al ritiro dei prodotti contenenti Lilial ed una nuova formulazione.

Un aiuto nel districarsi tra i prodotti può essere dato dagli INCI, consultabili mediante Incibeauty, disponibile anche su AppStore e Google Play.

