Il libro per sessualizzare i bambini dei “filosofi askenaziti” è un fumetto comico per adulti

Ci risiamo: un presunto libro per sessualizzare i bambini, attribuito ai “filosofi askenaziti” e altri rappresentanti dei “poteri forti” e delle elite mondiali che secondo diverse teorie del complotto vorrebbero corrompere i valori “veri” e la purezza dei bambini non lo era.

Era parte di una serie di libri del comico Brad Gosse, che nonostante lo stile “super deformed”, ovvero uno stile pupazzoso ispirato a disegnini infantili, rappresenta personaggi e situazioni adulte rilette in una salva di doppi e tripli sensi.

Se cercate Brad Gosse, comico di Toronto, lo troverete su YouTube, intento a leggere le sue creazioni umoristiche. Creazioni che un tempo leggeva su Omegle, una videochat adesso chiusa per le difficoltà economiche ed emotive dei gestori, che come la precedente ma ancora attiva ChatRoulette metteva in contatto e in videochiamata sconosciuti con l’evidente rischio di imbattersi in un pervertito o in un comico.

In questo caso, un comico pronto a leggerti libri come “Il Cetriolo Curtis non può venire a cena” (come vedete, stiamo cercando di tradurre i doppi sensi), “Il mio grosso uccellone rapace nero” (che nel libro è, veramente, un grosso uccello rapace amichevole e descritto con soli doppi sensi), “Mike Lit non dovrebbe essere così difficile da trovare” (ovviamente un brav’uomo di nome Mike che piace alle donne, ha tanti amici ma è difficile da trovare…), “Buster il fantasma pervertito” (ovviamente un fantasma pervertito), “La nonna razzista” e le “Avventure di Clip Clop, il cavallo razzista della polizia“, cavallo xenofobo licenziato dalla polizia durante il “Black Lives Matter”.

L’elenco va avanti per 120 libri pieni di doppi sensi sconcissimi la cui gag principale, come dichiarato dall’autore a Reuters è che nessun adulto sano di mente leggerebbe mai un libro del genere ad un bambino.

Un anno fa su X apparve un post che confondeva “Lo swinger party di mamma e papà” con un presunto libro per bambini.

Meglio tardi che mai, un anno dopo quel post è arrivato in Italia come parte della teoria del complotto per cui una cabala di elite mondialiste e poteri forti vorrebbero sessualizzare i bambini, importando pedofilia e libri con contenuti che incitano alle perversioni sessuali.

Il caso è speculare alla storia del libro “El niño Jesús no odia a los mariquitas”, ovvero “Gesù bambino non odia gli omosessuali”, libro-parodia contro gli omofobi rilanciato da un account filorusso per descrivere la falsa teoria di un occidente nazista, pedofilo e moralmente in bancarotta che deve essere “salvato e denazificato” ad opera del popolo russo bolscevico e ricolmo di eterosessualità e straripante virilità tradizionale.

