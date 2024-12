Il Leone di San Marco è di origine cinese, ovvero “Made in China”, scherzano giocosamente alcune pagine legate all’archeologia. Pagine che però non si discostano dal vero.

Sappiamo che la base del Leone di San Marco è orientale, ci è stato insegnato a scuola che vi sono influenze ellenistiche, persino mediorientali nel taglio della statua.

Ma influenze cinesi?

Il Leone di San Marco è di origine cinese? Probabilmente

Lo studio di due professori universitari dell’Università di Padova (Massimo Vidale e Gilberto Artioli) supera le origini mediorientali datando e identificando il bronzo di cui la statua è fatta in bronzo cinese.

Per essere precisi, della Cina della Dinastia Tang (618-907 d.C.). L’ipotesi però è che non sia stato acquisito del bronzo cinese, bensì sia stato acquisito, e parzialmente rifuso, uno zhenmushou, un “leone cornuto” tradizionalmente descritto come guardiano delle tombe dei ricchi e potenti.

Probabilmente arrivato lì grazie a commerci ed a viaggi dei mercanti della Serenissima (le storie di Marco Polo ricordano qualcosa?), uno zhenmushou è stato rimaneggiato: le corna (inizialmente legate alle divinità dell’Anatolia) tagliate e parte dei tratti più fantastici rifusi per ricavarne le ali e renderlo un simbolo occidentale di maestà e potere.

Qundi sotto le vesti del Leone di San Marco ci sarebbe uno zhenmushou, ma questo nulla toglie alla sua storia.

Immagine di copertina di: Didier Descouens, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.