Il killer della strage in Georgia trans e seguace di Kamala Harris è la creazione di un troll, e come al solito, una intera sezione di X ci è caduta con tutte le scarpe.

Si crede del resto a quello che si vuole credere, e se abbiamo visto persone credere alla squalifica a vita di Imane Khelif con perdita di un tragicomico premio di “25 milioni di euro” con tanto di “foto” ricreate con MidJourney, si può ben credere al “killer transessuale seguace di Kamala”, altra vittima predestinata di ogni genere di bufala.

Il killer della strage in Georgia trans e seguace di Kamala Harris è la creazione di un troll

Noterete nella foto profilo e biografia dell’account titolato a Colt Gray, accusato della sparatoria, l’handler (il “nome di X”) its_never_wrong.

Tale nickname fa capo attualmente ad un profilo chiuso ai non seguaci descritto come “avido seguace del sarcasmo”: sostanzialmente un troll che con una beffa che se non fosse palesemente descritta come tale sfocerebbe nella mitomania ama “fingersi” vari personaggi coinvolti in fatti di cronaca o comunque atti a infiammare il pubblico per divertimento.

In una precedente iterazione del suo profilo ha descritto infatti la sua versione di Colt Gray come il tipico profilo del MAGA, il “seguace di Trump duro e puro“, antiabortista e Trumpiano, ma anche animalista e antifa in una salva di etichette contraddittorie.

In una versione ancora precedente invitava la CIA e gli avvocati all’ascolto a “non prenderlo sul serio perché scherzava”.

Ma evidentemente, lo scopo è trovare qualcuno che gli creda.

Può aver avuto una spinta nella diffusione di questa iterazione rispetto a quella “trumpiana” l’ondata omotransfobica in atto su X, evidente nella saga ormai durata oltre un mese delle bufale su Imane Khelif, falsamente accusata di essere “un uomo trans che picchia le donne”

Ironicamente, lo stesso Gray, proveniente da un clima familiare e sociale in forte disagio, aveva espresso in passato non solo il desiderio di compiere una strage, ma idee transfobiche dichiarandosi contrario all’accettazione della transessualità nella società moderna.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.