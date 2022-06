Il KFC in Russia diventa Siberian Fried Chicken? No, è solo un fotomontaggio

Nel mese di marzo la stampa internazionale (The Guardian) ha riportato che i negozi KFC in Russia, insieme alle filiali di PizzaHut, Heineken e altri brand avrebbero sospeso le attività in risposta all’attacco in Ucraina.

Questa informazione, come spesso accade per le notizie di una certa importanza, ha avuto conseguenze sui social. A proposito della sospensione dell’attività di KFC in Russia, ad esempio, è spuntata un’immagine che mostra l’interno di una filiale con la scritta “Siberian Fried Chicken” al posto del noto marchio Kentucky Fried Chicken fondato da Harlan Sanders e Pete Harman.

Il 14 marzo un tweet scritto in lingua cinese ha riportato: “Il KFC russo ha cambiato il suo nome in SFC (Siberian Fried Chicken) per rimanere in attività”.

Facciamo notare che il bancone del fast food riporta, addirittura, l’effige di Josef Stalin. Questo post ha preso piede specialmente in acque internazionali e la sua attendibilità è stata verificata dai colleghi di AFP in questo articolo pubblicato oggi, 1 giugno 2022.

AFP ha intercettato la foto originale, pubblicata nel 2018 in un articolo dal sito del centro commerciale Maxi di Tula, città che si trova circa 200 km a sud di Mosca. La riportiamo di seguito.

La redazione di AFP ha inoltre contattato Yuri Krestinichev, portavoce del Maxi, che ha negato la nuova denominazione delle filiali KFC in Russia e soprattutto ha fornito uno scatto effettuato il 26 maggio all’interno dello stesso fast food.

No, il KFC in Russia non è diventato Siberian Fried Chicken per restare in attività.

