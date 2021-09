Il green pass di Giovanni Toti è scaduto? Le accuse di non essere vaccinato in un post virale

Se alcune volte si racconta che Giovanni Toti abbia ricevuto addirittura la quarta dose – un po’ come Nicola Zingaretti – altre si nega totalmente che il governatore della Liguria si sia vaccinato. Galeotta è stata una foto pubblicata su Twitter in cui il presidente mostra a tutti il suo green pass con tanto di QR code in bella vista. Qualcuno ha scansionato il codice di Toti e ha riscontrato che il suo green pass non sarebbe valido.

Il governatore della Liguria Giovanni Toti aveva mostrato con fierezza il suo greenpass in luglio, informa completa ben visibile alla telecamera (genio).

Così qualcuno ha controllato, e risultava valido. Poi però lo stesso qualcuno ha controllato anche oggi e risulta scaduto: quindi Tori non è vaccinato bensì si era fatto solo un tampone prima di posare per la foto per la stampa. Ringraziamo il governatore per averci concesso di sua spontanea volontà l’utilizzo di questi suoi dati personali.

Giovanni Toti, in effetti, il 22 luglio aveva twittato l’immagine in cui incoraggiava i cittadini a vaccinarsi.

550 vaccini prenotati in 2 ore in Liguria. Come immaginavamo, la scelta di usare il green pass nelle situazioni più a rischio contagio è servita da sprone per chi non si era ancora vaccinato. Sono il virus e il lockdown a limitare le nostre libertà, non di certo i vaccini!

Sull’accusa di avere il pass scaduto Giovanni Toti ha fatto un piccolissimo accenno nell’ultimo intervento a Stasera Italia su Rete 4:

“Bisogna evitare di dire cavolate sui social, ci sono gruppi che dicono cose assurde, su macchinazioni, a me dicono che ho il green pass scaduto: siamo seri, la vaccinazione è l’unica difesa che abbiamo, o la gente lo capisce”.

Gli utenti affermano di aver usato l’app Verifica C19 disponibile su Google Play per scansionare il QR code esibito da Toti. L’app, infatti, è stata sviluppata appositamente per verificare la validità dei green pass. Noi ci abbiamo provato, sia con Verifica C19 che con altre app di scansione del QR code, anche impostando al meglio l’immagine postata da Toti. Ebbene, non si riesce a scansionare il codice.

Per il momento, dunque, non è possibile confermare né smentire la notizia sul green pass scaduto di Giovanni Toti. Saremo lieti di aggiornarvi in un prossimo articolo.

