“Il Governo Spagnolo confessa di aver spruzzato scie chimiche”, ma è una fake news vecchissima

Il Governo Spagnolo confessa di aver spruzzato scie chimiche è una tipica bufala “herpes”. Una fake news ciclica, un eterno ritorno social destinato a riapparire ancora ed ancora, di condivisione in condivisione, di “presunto fact checking” in presunta indagine.

Una fake news fatta e finita, censita nel suo eterno ritorno dai colleghi di FullFacts. In una curiosa ibridazione con le “fontirusse”, il nuovo mandante delle scie chimiche diventa l’ONU o altro corpo internazionale, incarnando l’odio di una commistione novax/complottista/filoPutin per l’Occidente.

La fake news del Governo Spagnolo torna e ritorna ciclicamente almeno dal 2018, sottoforma di una catena di S. Antonio contenente un’interrogazione parlamentare.

Il risultato è scioccante: qualcuno ha chiesto all’Europarlamento se è vero che il Governo Spagnolo usa le Scie Chimiche, ovviamente gli è stato risposto che è una fake news, quindi è partita una condivisione di ormai sette anni che dichiara il contrario.

Logico no?

Un po’ come se qualcuno ti fermasse per strada per chiederti se sei un pedofilo assassino, tu ovviamente gli dicessi che è un folle e che sta mentendo, e quello deducesse che sei un pedofilo assassino che sta negando e trovasse giusto spendere sette anni di fila a dichiarare che lo sei.

In più l’Agenzia Metereologica Spagnola ha negato di aver mai lanciato simili esternazioni ad altri colleghi fact checker iberici nel 2021.

Si tratta quindi di una fake news.

Una possibile recrudescenza, ancora prima dell’odio anti-occidentale istituzionalizzato dalle bufale odierne, può essere dato dall’uso di disinfettanti per grandi aeree durante la pandemia da COVID19.

Che vengono distribuiti mediante nebulizzatori, non scie chimiche, e quindi ancora una volta trattasi di fake news.

