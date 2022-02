La storia del giornalista Bernie Gores, ucciso in Afghanistan nel 2021 e in Ucraina nei giorni scorsi, sta facendo il giro di molte bacheche social. Chi condivide questi post è confortato dalle fonti: CNN Afghanistan nel primo caso, CNN Ukraine nel secondo. In sostanza, le due testate avrebbero comunicato la morte del giornalista Bernie Gores a distanza di un anno, due notizie che in sommatoria diventerebbero una bufala che favorisce la narrazione di complottisti e negazionisti della guerra (di cui abbiamo parlato principalmente in questo articolo). Le due testate sarebbero dunque colpevoli di inventare due volte la morte di un inviato per convincere la popolazione mondiale dell’esistenza di una guerra che, senza le “loro” fake news, non esisterebbe.

I post

CNN Afghanistan: Il giornalista della CNN ‘Bernie Gores’ è stato ucciso a Kabul dai soldati Talebani. In questo momento stiamo lavorando insieme agli ufficiali statunitensi per riportare a casa tutti i giornalisti. Il nostro cordoglio va alla famiglia di Bernie. CNN Ukraine: Ci rattrista annunciare la prima vittima americana della crisi ucraina. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla famiglia dell’attivista Bernie Gores, morto questa mattina a causa dell’esplosione di una mina installata dai separatisti sostenuti dalla Russia

Giornalista o attivista? Nessuno dei due

Di fatto Bernie Gores non è attivista né giornalista, né Bernie Gores. L’indagine dei colleghi statunitensi di Snopes, infatti, dimostra che l’impianto narrativo proposto dai due account della CNN è tutt’altro che attendibile: in primo luogo i due account sono falsi, e possiamo confermarlo da una ricerca di tutti gli account Twitter certificati correlati all’emittente statunitense. CNN Afghanistan e CNN Ukraine sono scomparsi.

Nel 2021 esisteva solo la bufala messa in rete dal falso account CNN Afghanistan, come riportavano i colleghi di Reuters, comparsa sui social a seguito dell’esplosione a Beirut dell’agosto 2020. Dalla redazione della CNN, nella persona di Matt Dornic, avevano riferito a Reuters che quel post era “una storia del tutto inventata”.

In apertura a questo paragrafo abbiamo scritto che Bernie Gores “non è attivista né giornalista, né Bernie Gores”, cosa significa? L’uomo ritratto non si chiama Bernie Gores bensì Jordie Jordan, noto per essere uno YouTuber (qui la scheda) e streamer su Twitch con tanto di canale attivo – mentre scriviamo – fino a 41 minuti fa.

Quindi?

I due account della CNN Afghanistan e CNN Ukraine sono falsi ;

; Bernie Gores è in realtà Jordie Jordan;

Jordie Jordan è vivo.

La storia del giornalsta Bernie Gores morto in Afghanistan e successivamente in Ucraina è dunque una bufala diffusa con il preciso scopo di mettere in discussione i due conflitti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.