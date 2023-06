Un gestore di palestra a Peschiera del Garda lancia un appello: venite a scaricarvi da noi. E il riferimento è al “raduno dei maranza” iniziativa (purtroppo) divenuta annuale che nella sua prima edizione ha causato tanti, tanti problemi.

Parliamo della palestra SportPlatz di Peschiera del Garda e di un preciso evento.

Il gestore di palestra a Peschiera del Garda: “scaricatevi da noi”

Sempre a Giugno nel 2022 un gruppo di giovani si radunarono per quello che formalmente era un flash mob dedicato alla “sturdy dance”. Per i non anglofoni diremo un raduno “spontaneo”, senza biglietto e nato dalla chiamata collettiva di TikTok e simili, dove i giovani si sarebbero dovuti riunire per una “challenge”, una “sfida virale”.

La sfida appunto di esibirsi in massa in un tipo di balletto ispirato ad un video musicale del 2020 americano e citato dal “driller” Rondasosa.

Alla fine della fiera il raduno è diventato una scusa per consentire a 2000 “maranza” (termine slang per indicare il “ragazzo di strada” violento, rissoso e manesco, spesso tronfio di abiti e accessori firmati ma tarocchi, erede del “truzzo” che prese il posto del “paninaro”, da cui si distingue per la firma tarocca e per l’ostentazione del mito della strada contro l’ostentazione del mito della “Milano da Bere”) di mettere a ferro e fuoco la città.

Evento sfociato spesso in autentiche violenze dove cinque adolescenti si sono ritrovate a denunciare violenza sessuale ai loro danni, al grido di “le donne bianche qui non salgono” .

Il “raduno dei Maranza” si ripeterà anche quest’anno, con tanto di “piano B” per beffare le forze dell’Ordine che hanno instaurato controlli e minacce al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, critico durante lo scorso anno verso il primo raduno.

L’occasione fa l’Uomo Marketing, e un marketing pregevole, e il gestore della palestra SportPlatz ha decisamente un’idea migliore per gli aspiranti maranza.

Ovvero iscriversi nella sua palestra, aperta anche di notte, scaricare le energie in eccesso, divertirsi e passare un’estate stupenda.

Cosa che approviamo.

