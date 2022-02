Il Generale Pappalardo si autoproclama artista ed annuncia la prima scissione interna

L’ex carabiniere e Generale Pappalardo è stato ospite di Non è l’Arena, trasmissione di Giletti, dove ha avuto modo di continuare a parlare del perché sia contrario al vaccino anti-Covid. Al contempo, ha evidenziato anche la fine del rapporto con Nicola Franzoni, altro NoVax e che si era auto-eletto leader del fronte di Liberazione Nazionale. Prima però di arrivare alla rottura tra Pappalardo e Franzoni, l’ex carabiniere ha continuato a vaneggiare sulla campagna di immunizzazione e suoi dati che arrivano di giorno in giorno sulle varie ospedalizzazioni.

Annuncio inattesa del Generale Pappalardo

Altro capitolo, dunque, dopo avervi parlato della denuncia a suo carico della scorsa settimana. In primis Pappalardo ha voluto ribadire come lui sia contrario al vaccino perché si tratta di un siero sperimentale, anche se non si parla assolutamente di siero e prima di farselo vuole attendere almeno 30 anni di sperimentazione. In studio però cercano di fargli capire come proprio attraverso la campagna di immunizzazione la mortalità si sia notevolmente ridotta, soprattutto se si tengono conto dei numeri relativi alle ospedalizzazioni.

Pappalardo però non ci sta, perché i numeri vengono dati sempre da loro, come si può sapere che siano certezze? Per lui insomma si tratta di dati assolutamente sbagliati, non è la verità. Intanto però parla di costanti bombardamenti provenienti da media e non solo sul numero dei morti e dei contagi. Per il Generale Pappalardo si fa solo del terrorismo psicologico.

Prima dice che i numeri non sono reali e poi parla di persone al potere che vogliono spaventare tutti proprio con questi dati. Si è parlato però a Non è l’Arena anche delle manifestazioni NoVax senza successo che dovevano esserci ai Pratoni del Vivaro e poi a Roma nel giorno di San Valentino.

Qui il Generale Pappalardo parla della scissione avvenuta con Nicola Franzoni, definendolo assolutamente un fascista, mentre lui si definisce un artista. L’ex carabiniere dichiara di essere contro la dittatura di Draghi e non potrebbe quindi mai pensare di invocare una dittatura Mussoliniana. Non è quindi lui il fascista, ma Franzoni. Video disponibile sul sito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.