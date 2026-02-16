Ci segnalano i nostri contatti un improbabile apologo dedicato all'”ospedale di Keanu Reeves”, una struttura che il noto attore avrebbe aperto coi suoi soldi, dimostrando di essere superiore ad un lungo elenco di politici descritti nella storia.

La storia si profonde a descrivere tra gli svariati personaggi il “povero Veterinario Thomas della Marina” che non vedeva un medico da 14 anni.

Si tratta dell’ennesimo fotoromanzo social creato con l’AI.

Il fotoromanzo social dell’ospedale di Keanu Reeves

Dicesi “fotoromanzo social” un tipo di narrativa dove un personaggio famoso viene descritto, per mezzo di immagini create con AI o ricopiate da altri articoli di diverso contenuto, intento ad azioni da “Libro Cuore 2.0” che rendono la storia virale.

Parliamo di storie come “Sinner che compra tutti i campi della Val Bang” (inesistente regione) per farne dono ai poveretti e Djokovic che regala ingenti somme di danaro al “bidello John“, nome improbabile per un bidello Serbo.

La struttura è sempre quella: la storia ha un personaggio buono, anzi buonissimo, il VIP di turno (in questo caso Keanu Reeves, scelto in quanto particolarmente amato per le sue qualità umane) che benefica un personaggio in miseria (il Veterinario della Marina), mentre la narrazione prende una tangente per insultare “i cattivi della storia”, ovvero un elenco di politici sciorinati a caso.

Non è un caso che questo accada: la narrativa mescola il fotoromanzo social al ragebait, ottenendo interazioni sia da chi accorre a lodare il gesto di Keanu Reeves sia di chi vuole semplicemente sfogare livore e rabbia a caso.

Da questo gioco truccato guadagna chi ha pubblicato la storia: con una immaginetta creata con AI (per i curiosi, il sistema usato è Imagen) ed un testo “arrichito” con la AI, si ottengono migliaia di interazioni (siamo ad oltre 9000 condivisioni al momento della pubblicazione) col minimo sforzo.

