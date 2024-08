Il fidanzato di Imane Khelif parla al popolo italiano della pugile algerina, ma è una presa in giro

Il fidanzato di Imane Khelif avrebbe parlato in queste ore al popolo italiano, ma è solo una presa in giro che evidentemente in pochi hanno capito, stando alle segnalazioni che ci sono pervenute tra domenica e la giornata di oggi. Come se non bastassero le polemiche dei giorni scorsi, in merito all‘opportunità che la pugile algerina fosse ritenuta idonea a salire sul ring alle Olimpiadi, ora abbiamo anche i troll che gettano benzina sul fuoco. Sfruttando ovviamente gli haters che non ne vogliono sapere di approfondire.

No, il fidanzato di Imane Khelif non ha parlato al popolo italiano oggi della pugile algerina

Dunque, fake news in successione sulla pugile algerina, come abbiamo avuto modo di evidenziare nella giornata di ieri con un altro approfondimento pubblicato prontamente. Per quale ragione in queste ore si parla tanto del fidanzato di Imane Khelif? Sostanzialmente, siamo al cospetto di un nuovo video pubblicato di un “noto troll italiano”, che da anni prende in giro i cosiddetti analfabeti funzionali sui temi caldi del momento.

Durante il filmato, il finto fidanzato di Imane Khelif si scaglia contro gli italiani che in questi giorni hanno criticato aspramente la pugile algerina, imputando a tutti di essere semplicemente gelosi della sua forza. Insomma, un modo abbastanza banale per alimentare il flusso di discussioni, con tanti commenti “seri”. A testimonianza del fatto che in molti a quanto pare ci siano cascati.

Ricordiamo, per completezza d’informazione, che ad oggi non abbiamo notizie certe sulla vita privata della pugile argentina e che, nei giorni scorsi, siano girati post acchiappaclick che hanno associato il volto di Bennacer alla figura di fantomatico fidanzato di Imane Khelif. Solo un tentativo di attirare visualizzazioni, dunque, cercando di coinvolgere un altro personaggio famoso come il centrocampista del Milan reduce da un grave infortunio rimediato nel derby di Champions League contro l’Inter a maggio 2023.

