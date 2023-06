Ci risiamo: il festival della cocaina in Messico è una creazione mediante AI. Secca quasi dirlo, ma siamo nell’era dell’AI, nella quale bisogna abituarsi all’idea che vedremo spesso immagini generate con Intelligenza Artificiale diventare sfondo e parte delle bufale del domani

Così se una pagina evidentemente satirica condivide una galleria di foto in AI, ecco che centinaia di utenti la condivideranno come se fosse vera.

Il festival ritratto nelle foto, secondo le didascalie ispirato alla memoria di Pablo Escobar, è infatti creato integralmente via AI: ulteriori apparizioni sono qui, qui, qui, qui, e qui.

Ma precedentemente, la troviamo il 25 maggio su Reddit, sul subreddit “blused AI”, descritto come “Creiamo orrori trascendentali a mezzo AI” e sul gruppo Facebook AI Univers.

Guardando le foto potremo peraltro osservare i tratti tipici delle creazioni a mezzo AI, come occhi dall’espressione strana e mani deformi.

Tutto questo, anche se non avessimo l’esplicita confessione dei primi condivisori, basterebbe a individuare il contenuto come una creazione artificiale.

Del resto, abbiamo visto in più occasioni, come qui, qui e qui foto create per mezzo AI e diffuse come se fossero un contenuto reale.

Conclusione

Il festival della cocaina in Messico è una creazione mediante AI, “sfuggita di mano” e ritenuta vera.

