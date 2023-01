Il falso video dell’aereo in Nepal è quello che accade sovente quando succede una tragedia. La corsa al video fresco porta all’errore, cosa che abbiamo visto accadere più volte.

L’elemento di novità, ma in fondo abbiamo visto accadere anche questo è che come ci ricorda il nostro decano Attivissimo, anche RaiNews è caduta nell’errore.

Il falso video dell’aereo in Nepal: ci cade anche Rainews

Il video che avete visto infatti è stato girato nel 2021 a Mosca, quando il collaudo di un nuovo tipo di aereo da trasporto leggero militare, l’Ilyushin Il-112, terminò con la catastrofica distruzione del prototipo.



Come si vede nel video falsamente attribuito all’incidente Nepalese, il motore destro TV7-117ST dopo aver perso di stabilità è esploso, creando una reazione a catena che ha portato alla deflagrazione della turbina e delle linee di carburante.

A quel punto per l’equipaggio non c’è stato scampo: il fuoco avvampante era troppo esteso per essere fermato dagli estintori di bordo (solo due e dedicati ai motori, quando aerei simili per uso civile ne hanno di più e per tutta la struttura) e i tre collaudatori sono tragicamente spirati nell’incidente.

Il video è rimasto quiescente fino all’incidente in Nepal, dopo il quale è riapparso sui social per poi, come rilevato dal nostro decano Attivissimo, finire sul portale di Rainews (qui, archiviato qui), apparentemente senza alcun controllo delle fonti.

Abbiamo visto simili fenomeni accadere molto spesso: il conflitto in Ucraina fu “salutato” dai social con una serie di video presi da videogames e simulazioni, alcuni dei quali arrivarono fino al TG2.

Conclusione

Il falso video dell’aereo in Nepal apparso sul portale di Rainews e su diversi post social appartiene all’accidentale distruzione del prototipo militare russo Ilyushin Il-112.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.