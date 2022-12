Ci segnalano i nostri contatti uno screenshot di un Tweet di Elon Musk sui giornalisti assassinati per aver sfidato qualcuno.

Un messaggio che tradotto suona come

Sapevate che in alcune parti del mondo i giornalisti vengono assassinati per aver sfidato la persona sbagliata? Bannare i giornalisti che non voglio dalla mia piattaforma mi sembra una alternativa alquanto innoqua.

Minaccioso? Sicuro. Vero? Affatto, si tratta di un falso tweet che non a caso appare su subreddit di tema politico e poi è tornato su Twitter.

Infatti nasce su Reddit.

Il falso tweet di Musk sui giornalisti assassinati per aver sfidato qualcuno

Il tweet in questione nasce come dicevamo su Reddit, ad esempio in questa composizione dove il Magnate di Tesla viene equiparato a Serse, il Re Persiano noto per la battaglia delle Termopili, descritto nel fumetto “300” di Miller come un uomo arrogante quanto vanesio, incline alle minacce ed alla sopraffazione.

Ci sono portali dove è possibile “recuperare” i tweet cancellati e non archiviati su portali come archive.is o Google: in tali siti non vi è traccia del presunto tweet.

lo “Redditor”, moderatore del subreddit in cui compare il thread da noi linkato ci tiene a specificare nel primo commento che il tweet è un falso.

Aggiungendo che è ovviamente creato con Photoshop, ma in una variante di “è il concetto che torna” ha comunque consenito la pubblicazione della fotocomposizione per invitare tutti a cancellare Twitter.

Dove nasce la vicenda

Il riferimento è ad una controversia di cui abbiamo parlato: negli ultimi giorni Elon Musk, dopo aver notato che un account Twitter seguiva i voli di alcuni aerei privati tra cui il suo, ha compiuto una serie di scelte criticate da molti.

Dapprima ha pubblicato un video in cui era ritratto un individuo accusato di aver seguito il figlio all’aereoporto, chiedendo ai suo fans di identificarlo e rintracciarlo.

Di seguito avrebbe annunciato il ban dell’account Twitter in esame, seguito poi dal blocco di diversi giornalisti colpevoli di aver parlato della vicenda, equiparando in qualche modo copertura a correità.

Ha infatti dichiarato che il ban era dovuto ad una “nuova” norma sul “doxxing”, la rivelazione di dati personali, che si estendeva alla posizione di un individuo in tempo reale: in base a tale norma molti giornalisti che hanno parlato del suo primo ban, e persino link e account legati alla piattaforma rivale Mastodon sono stati bloccati.

A seguito di un primo “refedendum dai fans” con risultato negativo, seguito da un tentativo di far rivotare tutti, Elon Musk ha rivisto la sua decisione riammettendo i bannati.

Il che ha comunque creato una serie di reazioni, tra cui questo meme.

