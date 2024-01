Ci segnalano i nostri contatti un presunto tweet del premier Giorgia Meloni su Acca Larentia, basato sulle contestazioni sorte in seguito a saluti romani ad una commemorazione per le vittime degli eventi accaduti negli anni ’70, in pieni anni di piombo.

Di fatto il tweet non esiste.

Il falso tweet di Giorgia Meloni sulla tragedia di Acca Larentia

Come evidenziato dai colleghi di Pagella Politica, si tratta del prodotto di uno dei tanti generatori di falsi tweet, ora X, disponibili in Rete. Sulla pagina della premier non ci sono dichiarazioni in tal senso, e lo scopo è, semplicemente, contribuire a infiammare il dibattito.

