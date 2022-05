Ci è stata segnalata una screenshot contenente il falso fake dell’esercito Ucraino con le armi da Paintball. Ovviamente, con una sfida a noi “fact checker”, dove l’autore del messaggio originale orgoglioso rivendica di aver “trovato una fake news che si può condividere senza paura di incorrere nella censura dei fact checker” e di averla sbufalata da solo

Ben due errori in una sola condivisione.

Il fact checking andrebbe lasciato ai professionisti: ma andrebbe lasciato non per piaggeria o per vanagloria, ma perché come ogni arte richiede una sua tecnica per essere espletata a regola.

Il Tweet nella screen è facilmente identificabile:

Ukraine says it has repelled Russian incursion in Sumy region https://t.co/dE81E0R9P6 pic.twitter.com/une4hkj0M6 — Reuters (@Reuters) May 16, 2022

Tweet che contiene quella foto, ma rimanda ad un articolo che non la contiene.

Il falso fake dell’esercito Ucraino con le armi da Paintball

Articolo che parla del respingimento di un’incursione russa nella regione di Sumy.

La foto usata per il Tweet, allo scopo di non mandare un link “spoglio” e quindi non viralizzabile, è precedente.

Foto di repertorio di Zohra Bensemra, scattata il 15 Aprile, che descrive una esercitazione dei soldati Ucraini a Sumy, quella di cui parla l’articolo.

Infatti va da dire che al contrario di una vera e propria battaglia, durante un’esercitazione ci sono due cose che vuoi evitare.

La prima è consumare munizioni e logorare armi che possono servirti per sparare al tuo nemico e salvarti la vita, la seconda è evitare di sparare addosso ai tuoi commilitoni per vedere se sei capace di uccidere, sterminando così quelli che dovrebbero salvarti la vita.

Si tratta della foto di una esercitazione, in quell’Ucraina travagliata da una guerra sin troppo reale.

E bastava leggere la didascalia per capirlo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.