Il falso cimitero di auto elettriche in Francia: fake news in traduzione

Ci segnalano i nostri contatti la notizia di un “cimitero di auto elettriche in Francia”. Ovviamente, una Fake News, ed anche di importazione.

Ovviamente non siamo in Francia, e nonostante il post sia contrario alle auto elettriche, il problema non sono le auto elettriche in sé.

Le origini della fake news sono state rintracciate su Linkedin.

E non riguardano auto che era antieconomico mantenere, o problemi con le batterie.

Sono foto di un anno fa, che riguardano la bolla del bikesharing e del carsharing in Cina, ovvero il crollo di compagnie che comprano mezzi in massa per poi offrirli in locazione, sopravvalutando in modo abnorme la domanda e l’offerta.

Del resto, bastava osservare le targhe: le tipiche targhe blu con caratteri bianchi della Cina. O anche solo il paesaggio, decisamente più orientale che legato alla periferia di Parigi.

