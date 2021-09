Il disegno di legge del Senatore Cirenga con fondo per parlamentari in crisi non esiste

Sembra assurdo doverci perdere tempo ancora oggi, ma una bufala che circola da otto anni abbondanti è tornata attuale il 25 settembre 2021, in riferimento al presunto disegno di legge del Senatore Cirenga, con tanto di fondo per parlamentari in crisi. Si tratta di un’iniziativa legislativa del tutto inventata, come del resto vi abbiamo riportato un paio di anni fa con un altro articolo. Eppure, qui in Italia non riusciamo a liberarci di una fake news periodica, in quanto basta qualche semplice ricondivisione convulsiva per rispolverarla.

Vediamoci chiaro sul fantomatico disegno di legge del Senatore Cirenga per parlamentari in crisi

La bufala verte attorno ad una proposta di legge, con la quale sarebbe stato concepito un fondo pari a 134 miliardi di euro destinato ai cosiddetti “parlamentari in crisi”. Parliamo più nello specifico di deputati che hanno incontrato difficoltà nel trovare lavoro nell’anno successivo alla fine dei rispettivi mandati. Una situazione associata appunto al fantomatico disegno di legge del Senatore Cirenga, che al contrario di quanto creduto da tanti italiani non ha mai visto la luce nel nostro Paese.

Come facciamo ad essere così sicuro sul fatto che non esista alcun disegno di legge del Senatore Cirenga concepito per i parlamentari in crisi? Basta consultare un paio di fonti ufficiali per avere le idee più chiare. Ad esempio, sul sito del senato non ci sono tracce di questa idea legislativa, come potete constatare oggi stesso. A completare il quadro, abbiamo il fatto che non esista alcun Senatore Cirenga, in riferimento all’elenco ufficiale alla portata di tutti.

Per farvela breve, quella del disegno di legge del Senatore Cirenga con fondo per parlamentari in crisi è una bufala che torna attuale di tanto in tanto, per sollevare inutile indignazione e, probabilmente, per prendere in giro coloro che tendono a credere ad ogni cosa. Fate attenzione prima di ricondividere questi contenuti, evitando così brutte figure.

