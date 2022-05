Il Covid-19 è “un’arma biologica” secondo l’Alta Corte Spagnola? No, e Meluzzi ci casca di nuovo

Il Covid-19 è “un’arma biologica”. Questa la scoperta che arriverebbe dall’Alta Corte Spagnola secondo uno screenshot condiviso su Twitter il 17 maggio da Alessandro Meluzzi.

Il tweet

La Spagna è ora il nono Paese ad aver portato in tribunale il suo ministro della Salute e ha vinto contro il Covid-19. L’Alta Corte spagnola ha stabilito che il Covid-19 non era un virus, ma un’arma batteriologica con brevetto.

Alessandro Meluzzi non aggiunge commenti né fonti alla notizia. Si limita, piuttosto, a condividere lo screenshot senza approfondire.

La bufala maturata dai QAnon

Come ricostruiscono i colleghi di Facta, si tratta di una bufala nata su territori internazionali. In primo luogo, per “Alta Corte spagnola” si intende la Corte Suprema spagnola. Data la scoperta attribuita alla Corte Suprema, per una notizia del genere dovremmo trovare riscontro sul sito istituzionale, ma nell’archivio non ne esiste traccia.

I colleghi statunitensi di PolitiFact scrivono che in origine il post è stato pubblicato il 22 ottobre 2021 sul gruppo Facebook Time For A Change New Zealand. La redazione di PolitiFact ha chiesto all’autrice del post la fonte della notizia, e come risposta hanno ricevuto un link a un articolo pubblicato il 10 ottobre 2021 sul sito VicGeorge.net dal titolo: “Spanish High Court confirms that Covid-19 does not exist“. L’articolo è stato rimosso.

L’articolo è costellato di riferimenti al Codice di Norimberga, a un potenziale “genocidio” e al New World Order. Ancora, l’articolo di VicGeorge.net fa riferimento a un video di Charlie Ward e David Mahoney, entrambi attivisti QAnon.

L’origine della bufala

Più a fondo sono andati i colleghi spagnoli di Maldita, che sono risaliti all’origine della bufala. Tutta questa storia nasce da un FOIA (Freedom Of Information Act, qui il significato). In breve, un privato cittadino aveva fatto richiesta al Ministero spagnolo della Salute di avere informazioni sul virus SARS-CoV-2.

La risposta del Ministero è disponibile a pagina 2 di questo documento e la possiamo sintetizzare in questo estratto: “Il ministero della Salute non dispone di una coltura SARS-CoV-2 per i test, e non ha un registro di laboratori con coltura e capacità di isolamento”.

Da questa risposta è nata l’interpretazione di Ward e Mahoney, che hanno concluso che l’assenza di fornitura di campioni implicherebbe l’inesistenza del virus. Se i campioni non sono presenti presso il Ministero, tuttavia, sono disponibili “in dozzine di laboratori di tutto il mondo”, ha riferito il virologo Pepe Alcamí del Carlos III Health Institute ai colleghi di Maldita.

In tutta questa storia, se ci facciamo caso, la Corte Suprema spagnola non ha alcun ruolo.

Quindi?

“Il Covid-19 è un’arma biologica” è una bufala creata da due complottisti QAnon da una lettura sbagliata di un documento del Ministero spagnolo della Salute in risposta alla richiesta di un cittadino. Alessandro Meluzzi ha ripreso una bufala già smentita nel 2021.

