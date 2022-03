Il corso di Paolo Nori alla Milano-Bicocca su Dostoevskij si terrà. Nelle ultime ore erano esplose le proteste a seguito di un video in cui lo scrittore affermava di aver ricevuto una comunicazione dall’Ateneo. L’Università faceva sapere che il corso di 4 lezioni, programmato per il 20 marzo dal titolo La grande Russia portatile. Viaggio sentimentale nel paese degli zar, dei soviet, dei nuovi ricchi e nella più bella letteratura del mondo e interamente dedicato a Dostoevskij, sarebbe stato rimandato per “evitare ogni forma dì polemica soprattutto interna in quanto momento dì forte tensione”.

Caro professore, stamattina il prorettore alla didattica mi ha comunicato la decisione presa con la rettrice di rimandare il percorso su Dostoevskij. Lo scopo è quello di evitare ogni forma dì polemica soprattutto interna in quanto momento dì forte tensione.

Nel suo video di protesta, Paolo Nori si sfogava contro l’iniziativa bollando l’intera vicenda con la parola “ridicolo” e ricordando che “in questi giorni bisognerebbe parlare di più di Dostoevskij”. La notizia era stata ripresa dalle principali testate nazionali.

Nelle ultime ore, tuttavia, è arrivata una nota dell’Università di Milano-Bicocca pubblicata sui social. L’Ateneo fa letteralmente dietro-front e decide di non rimandare il corso su Dostoevskij.

L’Università di Milano-Bicocca è un ateneo aperto al dialogo e all’ascolto anche in questo periodo molto difficile che ci vede sgomenti di fronte all’escalation del conflitto.

Il corso dello scrittore Paolo Nori si inserisce all’interno dei percorsi Bbetween Writing, percorsi rivolti a studenti e alla cittadinanza che mirano a sviluppare competenze trasversali attraverso forme di scrittura. L’ateneo conferma che tale corso si terrà nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati con lo scrittore. Inoltre, la rettrice dell’Ateneo incontrerà Paolo Nori la prossima settimana per un momento di riflessione.

