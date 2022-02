Tra le tante storie-simbolo della guerra in Europa c’è quella del coraggio di una donna ucraina contro un soldato russo. Il video è ormai virale, e mostra in che modo una comune cittadina affronta un militare chiedendo il motivo della sua presenza, per poi invitarlo ad andarsene e a mettersi in tasca dei semi di girasole. La notizia è stata ripresa dalle nostre testate nazionali.

La stampa nazionale riferisce che l’episodio si è verificato alle porte di Kiev, ma più nel dettaglio leggiamo che la vicenda si è svolta a Henichesk, stessa località in cui ha avuto luogo il sacrificio del soldato Vitaly Shakun Volodymyrovich, morto dopo aver installato dell’esplosivo su un ponte per impedire l’avanzata dell’esercito di Vladimir Putin.

Il video

Le immagini della donna che affronta il soldato russo sono state riprese anche dalle testate internazionali. L’Independent scrive che il video è stato messo in rete dall’organo di stampa indipendente Internews Ukraine attraverso il canale Ukraine World. Il video originale, infatti, è stato caricato su Twitter il 24 febbraio. La descrizione recita:

Una donna ucraina affronta i soldati russi a Henychesk, nella regione di Kherson. Chiede loro perché siano venuti nella nostra terra e li esorta a mettere in tasca i semi di girasole [in modo che i fiori crescano quando moriranno sulla terra ucraina].

Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Asks them why they came to our land and urges to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers would grow when they die on the Ukrainian land] pic.twitter.com/ztTx2qK7kB — UkraineWorld (@ukraine_world) February 24, 2022

Sul canale YouTube del Guardian è stato postato lo stesso video con i sottotitoli in inglese, ma in una versione più estesa. Le prime immagini, infatti, sono state girate dalla stessa donna. Il filmato, però, non mostra il momento in cui la donna consegna al militare i semi di girasole di cui si fa menzione.

“Siete occupanti, siete fascisti!”

Di seguito riportiamo che la donna dice al militare, secondo la traduzione in inglese dalle testate internazionali:

– Chi siete?

– Abbiamo una missione, la prego si faccia da parte.

– Che tipo di missione? Siete russi?

– Sì

– Allora che ca**o ci fate qui?

– Da questo momento la nostra discussione non porterà a nulla

– Siete occupanti, siete fascisti! Che ca**o ci fate nella nostra terra con tutte queste armi? Prendete questi semi e metteteli nelle vostre tasche, così cresceranno almeno i girasoli quando morirete

– Da questo momento, la nostra discussione non porterà a nulla. Non peggiori la situazione, la prego

– Quale situazione? Ragazzo, ragazzi. Vi prego, mettete i semi di girasole nelle vostre tasche. Morirete qui con i semi. Siete venuti nella mia terra. Lo capite?

Siete occupanti, siete nemici.

– Sì.

– E da questo momento siete maledetti, ve lo dico.

– Ora mi ascolti

– Vi ho sentiti

– Non peggioriamo la situazione, la prego di farsi da parte

– In che modo si può ancora peggiorare? Siete venuti qui senza essere invitati, pezzi di me**a.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.