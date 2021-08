Il concerto di Manu Chao a Cerveteri interrotto dal sindaco: “Tornate a posto o sospendiamo”

Durante il concerto di Manu Chao a Cerveteri è intervenuto il primo cittadino per rimettere ordine tra il pubblico. L’episodio si è verificato durante la serata del 16 agosto in occasione dell’Etruria Eco Festival 2021 e l’intervento del sindaco è stato immortalato dai presenti.

L’intervento del sindaco

Alessio Vespucci, sindaco di Cerveteri, si è trovato costretto a irrompere sul palco sul quale si stava esibendo il cantautore per rimettere ordine tra il pubblico. Gli spettatori, infatti, nonostante i posti a sedere, avevano preso a ballare senza rispettare i distanziamenti previsti dalle normative di sicurezza anti-Covid.

Ora basta, dobbiamo essere rispettosi della gente che è morta, se continuate con questo tipo di musica tra 3 minuti chiudiamo il concerto. Se non vi rimettete al vostro posto entro 3 minuti sospendiamo il concerto.

L’intervento della presentatrice

La situazione non è rientrata subito, per questo si è rivelato necessario un secondo richiamo, questa volta da parte della presentatrice dell’evento:

Per favore tornate ai vostri posti o saremo costretti a sospendere il concerto definitivamente.

Il concerto si è poi svolto regolarmente, con tutti i presenti ritornati ai rispettivi posti a sedere. L’episodio si è svolto nelle stesse ore in cui si arroventava la polemica tra Salmo e Fedez (e altri artisti) per via del concerto tenuto dal rapper sardo a Olbia venerdì 13 agosto durante il quale non sono state rispettate le normative anti Covid.

